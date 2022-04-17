موعد الإفطار وأذان المغرب يوم الأحد 16 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 16 رمضان 1443، الموافق الأحد 17 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها دائما أهل السويس خلال اليوم والليلة، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس.

موعد الإفطار وأذان المغرب 16 رمضان في محافظة السويس

جاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأحد 16 رمضان 1443 هجريا، 17 أبريل 2022 ميلادي، سيحين في تمام الساعة 6:18 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة، وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر يحين 3:50 صباحا والشروق موعده يأتى عند 5:21 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:50 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:18 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:39 مساءً.