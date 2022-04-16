ساعات تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية، إذ يوافق اليوم الخامس عشر من شهر رمضان أي نصف الشهر الكريم ، ويقول الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار».

وتستعرض «الوطن» موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية، حيث تكثر عمليات البحث عبر «جوجل» عن موعد أذان المغرب وهو وقت تناول الإفطار ونهاية صيام اليوم الخامس عشر من الشهر الكريم.

موعد إفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم السبت في محافظة القليوبية 15 رمضان، والموافق 16 أبريل سيكون في تمام الساعة 06:23 مساءً.

وتصل عدد ساعات الصيام اليوم السبت 15 من رمضان إلى ما يقرب من 14 ساعة و42 دقيقة، وينتهي مع أذان المغرب اليوم.

مواقيت الصلاة اليوم السبت في القليوبية

وتأتي مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 رمضان في محافظة القليوبية، كالتالى:

- صلاة الفجر الساعة 03:56 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 05:27 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- أذان العصر الساعة 03:30 مساءً.

- أذان المغرب الساعة 06:23 مساءً.

- أذان العشاء الساعة 07:44 مساءً.

وعقب أداء المسلمون لصلاة العشاء يصلون التروايح، إذ تشهد المساجد على مستوى القليوبية، توافد الآلاف من المصلين لأداء الصلوات وسط تنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الحرص على تطبيق التباعد الاجتماعي.