أحمد مجدي عقب قفزه من الطائرة: «أحلى بلد بلدي وأحسن جو في الدنيا»

قال الفنان أحمد مجدي، إنه شخص غير مغامر، مرجعا ذلك لأنه من أصحاب برج الثور، «لو اتحطيت في أي حتة هتأملها، وبعد كدة هبقى مبسوط»، لافتا إلى أنه يعتبر مشاركته مع الفنان محمد رمضان في مسلسله الرمضاني «المشوار»، مغامرة، نظرا لأنه نجم كبير وممثل قوي، وأي ممثل يشارك معه، يظهر بشكل مختلف وجديد، «بعتبرها أجمل مغامرة السنادي».

مشاركتي في مسلسل محمد رمضان أجمل تجربة لي

أضاف أحمد مجدي، خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، أنه يوافق على تغيير شكله عند مشاركته في الأعمال الفنية المختلفة، «بحاول أعمل في كل شخصية جسم وتاريخ».

وعن تشبيهه بالفنان عمر الشريف، أبدى موافقته على تجسيد شخصية النجم الكبير عمر الشريف في عمل فني، «دي حاجة تشرفني جدا»، لافتا إلى أنه إذا اشترك في دور «سوبر هيرو»، فسيختار له اسم «الطائر المحلق».

تجسيدي شخصية عمر الشريف شيء يشرفني

لفت إلى أنه يجب أن يكون مع عائلته طوال الوقت، لكن نظرا لصعوبة تجربة «سكاي دايفينج»، فيفضل أن يكون أصدقاءه معه في هذه التجربة، موضحا أن الشيء الثابت في روتينه اليومي هو الفطور، «لازم أصحى أفطر وأشوف عيلتي».

وقال الفنان أحمد مجدي عقب قفزه من ارتفاع 14 ألف قدم من فوق سماء الغردقة، «هي دي اللحظة اللي كنت مستنيها، بص مصر عاملة إزاي بحر ورملة وجبل، مصر البلد الوحيدة اللي فيها كل حاجة، أحلى بلد بلدي، والتجربة دي عظيمة».

أصعب لحظة في تجربة «سكاي دايفينج»

وعن أصعب لحظة في تجربته في «سكاي دايفينج»، قال إن أصعب لحظة كانت خلال دخوله للمطار، «كنت بترعش مش عارف هل لأني كنت بردان ولا خايف، ودي كانت حاجة مربكة شوية».

وأفاد بأنه تواصل مع الفنانة ناهد السباعي، وأبدى إعجابه بدورها في مسلسل «منورة بأهلها»، «كلمتها وقولتلها دة أحسن دور في تاريخ الدراما».