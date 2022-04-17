قوافل حياة كريمة الطبية تجوب 10 محافظات حتى 17 رمضان.. الكشف والعلاج مجانا

تأتي القوافل الطبية المجانية التبعة لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة له، وخاصة في المناطق النائية، والفئات الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، والتي تتغير أماكنها بشكل دوري لضمان وصولها إلى المحافظات كافة، حيث تولي الدولة اهتماماً بالغاً بمحور الصحة، والذي يأتي على رأس أولويات حياة كريمة.

قوافل حياة كريمة الطبية

وتأتي القوافل الطبية في إطار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجهات المسؤولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية في القرى، وتقديم خدمات مجانية للأهالي، تتضمن الكشف وإجراء عمليات جراحية بالإضافة إلى منح أجهزة تعويضية.

10 قوافل مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وشددت وزارة الصحة والسكان في بيان صادر عنها، على أن القوافل الطبية التي تأتي ضمن «حياة كريمة»، تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني، بداية من توقيع الكشف الطبي وانتهاء بصرف العلاج، مع تطبيق الإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وعلى أن تشمل القوافل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة في بيان لها، أماكن تمركز القوافل الطبية اليوم الأحد 16 رمضان بمناطق كفر أبو شبهة مركز إهناسيا محافظة بني سويف، كفر ميت العبسي مركز قويسنا محافظة المنوفية، مركز طبي العبد حي السلام أول محافظة القاهرة، الصعايدة مركز الزينية محافظة الأقصر، بطيطة محافظة كفر الشيخ، ورورة مركز بنها محافظة القليوبية، البلايزة مركز أبو تيج محافظة سوهاج، منشأة سكران محافظة الفيوم، كما سيجرى إطلاق قافلتين أخرى بمنطقتي المحمودية محافظة أسوان، الجزاير مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وذلك في يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي

وأكدت الصحة على أنه في حالة استدعاء الحالات لإجراء العمليات الجراحية، تحول من قبل أطباء القوافل إلى أقرب المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، مشيرة إلى القوافل تخصصات: «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل»، ضمن خطة الوزارة لتوعية المواطنين وفحصهم للكشف عن الأمراض المزمنة.