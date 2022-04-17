غلق 3 مواني في مطروح وتوقف الملاحة البحرية لسوء الأحوال الجوية

تتعرض محافظة مطروح لموجة من الطقس السيئ مما تسبب في غلق 3 مواني بحرية ميناء مرسي مطروح الشرقي وميناء مطروح الغربي بالإضافة إلى ميناء السلوم، وتوقفت حركة الملاحة تمامًا عن العمل بعد ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح، وارتفاع المد والجزر، وعدم استقرار حالة البحر، وتوقفت أعمال الصيد على السواحل الشمالية الغربية للبلاد لحين استقرار الأحوال الجوية.

توقف سروح الصيد في مطروح

قال الحاج منصور الفردى رئيس جمعية الصيادين في مرسي مطروح، اليوم الأحد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع تصاريح سروح الصيد توقفت بسب سوء الأحوال الجوية، وعدم السماح للمراكب للخروج للصيد، للحفاظ على الصيادين من الغرق، كما تم التنبية على جميع الصيادين في المواني على مستوى محافظة مطروح بدخول أي مركب صيد أقرب ميناء لها أو أي مراكب قادمة من المدن والمحافظات الساحلية للصيد أمام سواحل مطروح حتى مدينة السلوم، لعدم تعرض المراكب والبحارة لمخاطر في البحر.

طقس اليوم في مطروح والمحافظات

وطبقًا لحالة طقس اليوم، ارتفعت درجات الحرارة في مطروح، اليوم الأحد 17 أبريل 2022، لتسجل 36 درجة، وفي السواحل الشمالية 38 درجة، وفي القاهرة 39 درجة، وفي الغربية 41 درجة، وفي المنيا 41 درجة، وفي الأقصر 42 درجة، وفي أسوان 43 درجة، وسوهاج 40 درجة، وسيناء 41 درجة، وبورسعيد 30 درجة، ودمياط 33 درجة، كما ارتفعت سرعة الرياح في الساحل الشمالي لتسجل 36 كم/ في الساعة، مع انخفاض نسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، وتتعرض البلاد لرياح محملة بالأتربة في القاهرة والسواحل الشمالية وبعض المحافظات الصحراوية، وارتفاع درجات الحرارة على مدار اليوم.