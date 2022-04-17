9 تكليفات من محافظة الدقهلية لرؤساء المراكز الجدد.. تلبية احتياجات المواطنين

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم، عن عقد اجتماع موسع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد حركة التنقلات بالدقهلية والمحافظات، في ضوء ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تشهده مصر من تطوير وتنمية ‏شاملة في كافة القطاعات الخدمية، ما يعد سابقة لم تشهدها البلاد من قبل من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ‏تخدم المواطنين وفي مقدمتها مبادرة حياه كريمة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا في الريف وتحسين ‏المستوي المعيشية.

تكليفات رؤساء المراكز والمدن الجدد ‏

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية فقد تضمنت تكليفات رؤساء المراكز والمدن الجدد 9 تكليفات ينبغي العمل عليها خلال الفترة القادمة وهي:

1- سرعة الانتهاء من تدبير باقي الاراضي اللازمة لإقامة وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز التي تم اختيارها "المنزلة واجا وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين".

2- سرعة الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وسرعة الإنجاز في هذا الملف عملا على إرضاء المواطنين.

3- استمرار متابعة تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش علي منافذ بيع السلع للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدي مناسبة الاسعار ومنع الاحتكار والتصدي بكل حزم للمخالفين.

4- متابعة الاستعدادات لموسم حصاد القمح والجاهزية الكاملة لجميع الصوامع والشون لاستقبال القمح من الموردين بنطاق المحافظة.

5- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتغيرات المكانية الغير قانونية وسرعة إزالتها بكافة المدن والقري في المهد

6- متابعة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا للقانون وحرصا علي حقوق الدولة والمواطنين

7- ضرورة دفع العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

8- تفعيل خطة المرور الميداني والالتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

9- ضرورة وجود العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل مع السادة نواب البرلمان لأننا نعمل جميعا كفريق واحد من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين.