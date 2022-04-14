سمنة ودقيق وملبن.. التحفظ على 10 أطنان مواد غذائية في الدقهلية

شنت مديرية تموين الدقهلية، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك ‏ومباحث التموين، حملات تموينية على المخابز والمحلات، ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بنطاق مراكز بلقاس والمنصورة وشربين والمطرية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، تحرر بها 76 محضرا، وتم التحفظ على 10 أطنان و100 كيلو من السلع المتنوعة، وتحرير المحاضر الشرطية اللازمة، للعرض على النيابة العامة.

حملات مكثفة في 3 مراكز بالدقهلية

قال المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم شن حملات تفتيش ورقابة تموينية في نطاق مراكز بلقاس والمنصورة وشربين، أسفرت في مجال المخابز، عن تحرير 17 محضرا بمخالفة نقص وزن رغيف الخبز، و5 محاضر مواصفات، ومحضر تصرف في 15 شيكارة دقيق، ومحضر تجميع 2 شيكارة، ومحضرين اختراق نظام ومبيعات وهمية، ومحضر توقف بدون إذن رسمي.

حملة تموينية علي الأسواق

أضاف وكيل وزارة التموين، في بيان صحفي، أنه في مجال الأسواق، تم تحرير 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر ذبح خارج السلخانة، مع التحفظ على 290 كيلو جرام لحوم، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بضاعة مجهولة المصدر، مع التحفظ على 600 كيلو جرام سمن نباتي، و5 أطنان دقيق 72%، و25 عبوة طلاء، ومحضر غش تجاري، وتم التحفظ على 2.5 طن ملبن.

وعن البدالين التموينين، فقد حررت الحملة، محضرين مخالفة الغلق في مواعيد العمل الرسمي، وعدم إعلان عن أسعار مقررات تموينية، ومحضر تجميع سلع تموينية، مع تحريز 2 طن سكر، وطن زيت.

ضبط ألعاب نارية في المطرية

كشف محمد حمص رئيس مركز المطرية، إن اللجان الخماسية المشكلة للمرور على المحلات والأسواق في نطاق المركز، تمكنت من ضبط 820 قطعة ألعاب نارية، تستخدم في الأفراح، وتتسبب فى إزعاج المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بشأنها، بخلاف تحرير 25 محضرا متنوعا، وإعدام كمية 92 كجم أغذية متغيرة في خواصها الطبيعية.