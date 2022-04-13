مياه الدقهلية تبدأ تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن بدء استقبال أوراق التقديم لوظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث للمتقدمين الذين سجلوا بياناتهم وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022 في مراكز «المنصورة - مركز المنصورة - محلة دمنة - طلخا».

المراكز المطلوبة للمتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث بطباعة نموذج البيانات وتسليمها مع الأوراق، وأكدت الشركة على ضرورة إحضار أصل وصورة من الأوراق «بطاقة الرقم القومي - شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - شهادة الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور - شهادة الثانوية العامة»، مع ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بالمتقدم والمعلن على الموقع.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية أثناء تقديم الأوراق

وشددت الشركة على المتقدمين لـ وظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث الذين سجلوا بياناتهم وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2022 على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية أثناء تقديم الأوراق مع ضرورة الاحتفاظ بالكود الخاص بالمتقدم والمعلن على الموقع.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفه أخصائي خدمة عملاء ثالث 2022

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة أخصائي خدمة عملاء ثالث كالآتي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة.

- ألا يزيد السن في أول شهر يوليو المقبل عن 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً بالنسبة للذكور.

- أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة.

- اجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة.

- أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.