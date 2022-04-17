منها 45 محضر تلاعب في الخبز.. حملات تموينية بالدقهلية تضبط 60 مخالفة

شنت مديرية تموين الدقهلية، حملات تموينية مكثفة في 5 مراكز اليوم، وهي مراكز ومدن: «شربين وطلخا ونبروه ميت غمر والسنبلاوين»، على المخابز والأسواق حررت خلالها 60 محضرًا بمخالفات متنوعة في مجال المخابز والأسواق العامة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.

نتيجة حملات تموينية علي 5 مراكز في الدقهلية

قال المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه تم المرور على مراكز ومدن شربين وطلخا ‏ونبروه ميت غمر والسنبلاوين، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد 28 محضر نقص وزن، وعدد 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 3 محاضر تصرف في عدد 10 شكائر دقيق ‏مدعم، وعدد 5 محاضر عدم وجود قائمة، ومحضر عدم احتفاظ بميزان، ومحضر عدم ‏الاحتفاظ بسجل تفتيش، ومحضر عدم وجود ماكينة، ومحضر عدم إعطاء بون.

كما تم تحرير عدد 6 ‏محاضر جنح مختلفة وتم التحفظ على كميات من المضبوطات، شملت عدد 15 شيكارة سماد يوريا، عدد ‏‏15 أسطوانة غاز تجاري، وعدد 85 كيلو لحم جاموس، وعدد 13 كيلو كبده، وعدد 5 شكائر دقيق مدعم.‏

استمرار الحملات على المخابز والأسواق

أضاف دايره، في بيان صحفي، أنه وجه باستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط ‏الأسواق على مستوى المحافظة، وأنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع ‏لتوفير الاحتياجات اليومية ‏للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ‏والاحتكار‎ .‎

وخرجت الحملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.