إزالة 14 مبنى مخالفا على مساحة 9 قراريط في طهطا بسوهاج

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بطهطا، ومسؤول الإدارة الهندسية والعمليات والأزمات والعلاقات العامة ومعدات الوحدة المحلية للمدينة، حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في طهطا.

إزالة 11 مبنى على مساحة 9 قراريط

وأسفرت الحملة عن إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمركز طهطا، وذلك على مساحة 9 قراريط و12 سهما، كما تم تنفيذ 3 حالات إزالة داخل الحيز العمراني بمدينة طهطا على مساحة 330 مترا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محاضر بذلك.

الحفاظ على رقعة الأراضي الزراعية في طهطا

وصرح أشرف محمد، المكلف بتسيير أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بأنه تمت الإزالة بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في إطار الضرب بيد من حديد على من يتعدى على أراضي الدولة ورقعتها الزراعية، وتنفذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

إزالة شدة خشبية بمركز دار السلام قبل صبها

من ناحية أخرى، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج بتنفيذ إزالة شدة خشبية بقرية النغاميش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام.

وقال محمد فقير رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج، إن الشدة الخشبية كانت مقامة تمهيدا لصبها، وذلك في إطار الإزالة الفورية للمخالفات فور ظهورها وعدم السماح بأي مخالفات.