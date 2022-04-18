نظر طعن المتهم السادس في قضية «بسنت» على الحكم بحبسه 5 سنوات غدا

تنظر محكمة الاستئناف بطنطا، غدا الإثنين، الطعن المقدم من دفاع المتهم السادس في قضية «بسنت» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، على الحكم الصادر ضده بالحبس 5 سنوات، من قبل محكمة الطفل بطنطا يوم 24 مارس الماضي، وتم تحديد يوم 18 أبريل الجاري أولى جلسات الاستئناف على الحكم.

الحكم بالحبس 5 سنوات

وكانت هيئة محكمة الطفل بطنطا، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، أدهم غانم، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر سعد أبو رية، أصدرت حكما بحبس المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود. ع. س»، طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 عاما، بالسجن 5 سنوات في 4 تهم، وبراءته في تهمة واحدة.

وجاء قرار المحكمة في حضور المتهم، وغياب أسرة «بسنت»، حيث قررت المحكمة حبس المتهم سنتين في هتك عرض المجني عليها، وسنة في 3 تهم أخرى، الأولى نشر صور للمجني عليها بدون رضاها، والثانية اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، والتهمة الثالثة هي مضايقة المجني عليها من خلال استخدام وسائل الاتصال، بينما برئته في الاعتداء على الحياة الخاصة للمجني عليها.

الواقعة بدأت في ديسمبر الماضي

تعود احداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بوصول الطالبة بسنت، 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة قرية كفر يعقوب بدائرة المركز، بتناولها حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عدد من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم، ونشر صور لها على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«واتساب»، وتم إحالة 6 أشخاص إلى المحكمة، منهم 5 إلى محكمة الجنايات وتنظرها الدائرة الأولى، وحددت 10 مايو المقبل للنطق بالحكم، بينما المتهم السادس تم إحالته إلى محكمة الطفل بطنطا، وأصدرت قرارها بالسجن لمدة 5 سنوات في 4 تهم وبراءته من تهمة واحدة.