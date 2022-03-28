نظر استئناف المتهم السادس في قضية «بسنت» بالغربية 18 أبريل

حددت محكمة استئناف طنطا جلسة يوم 18 أبريل المقبل، للنظر في الاستئناف المقدم من دفاع المتهم السادس في قضية الفتاة «بسنت»، ضحية الإبتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات، من قبل محكمة الطفل بطنطا، يوم 24 مارس الجاري.

الحكم بسجن المتهم الطفل 5 سنوات

وأصدرت محكمة الطفل بمدينة طنطا، في جلستها يوم 24 مارس الجاري، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم، حكمها على المتهم السادس في قضية «بسنت»، ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود ع. س.»، طالب بالصف الأول الثانوي، يبلغ من العمر 16 سنة، بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته في 4 تهم، وبراءته في تهمة واحدة.

جاء قرار المحكمة في حضور المتهم، وغياب أسرة الفتاة المجني عليها «بسنت»، حيث قررت المحكمة حبس المتهم لمدة سنتين في تهمة «هتك عرض» المجني عليها، و3 سنوات في 3 اتهامات أخرى، بواقع سنة لكل اتهام، الأول نشر صور للمجني عليها بدون رضاها، والثاني اعتداء المتهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، والتهمة الثالثة هي مضايقة المجني عليها، من خلال استخدام وسائل الاتصال، بينما برأته المحكمة من تهمة الاعتداء على الحياة الخاصة للمجني عليها.

بداية الواقعة بإنهاء «بسنت» حياتها

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بوصول الطالبة «بسنت»، 17 سنة، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية «كفر يعقوب»، دائرة المركز، مصابة بتسمم حاد لتناولها حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وحررت أسرة الطالبة محضراً تتهم فيه عدداً من الأشخاص بالتسبب في وفاتها، بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، حيث قاموا بنشر صور لها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتساب»، وتم إحالة 6 أشخاص إلى المحكمة، منهم 5 إلى محكمة الجنايات، وتنظرها الدائرة الأولى، التي حددت جلسة 10 مايو المقبل للنطق بالحكم، بينما تمت إحالة المتهم السادس إلى محكمة الطفل بطنطا، التي أصدرت قرارها يوم الخميس الماضي، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته في 4 اتهامات، وتبرئته في تهمة واحدة.

وتقدم دفاع المتهم السادس باستئناف في الحكم الصادر من محكمة الطفل إلى محكمة استئناف طنطا، التي حددت جلسة 18 أبريل المقبل لنظر الطعن.