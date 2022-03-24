عاجل .. سجن المتهم السادس في قضية «بسنت» 5 سنوات

قررت، اليوم الخميس، محكمة الطفل بطنطا، الحكم على المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود ع»، طالب بالصف الأول الثانوي، 16 عاما، بالسجن سنتين بتهمة هتك العرض، وبراءة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحبسه 3 سنوات، بتهم نشر صور بدون رضاء المجني عليها، واعتداء على المبادئ القيم الأسرية في المجتمع، ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصال.

غياب أسرة بسنت

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، وأدهم غانم وكيل النيابة العامة، وأمانة سر سعد أبو رية، قد عقدت، جلسة المحاكمة اليوم، في غياب المتهم السادس، وأيضا غياب أسرة بسنت.

اقرأ أيضا محامي متهمي قضية «بسنت» يحاول قلب الطاولة: الصور مش متفبركة

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت خالد، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب، دائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عددا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم ونشر صور لها على «فيسبوك وواتسآب».

إحالة المتهم للمحكمة

بالتحقيق في الواقعة، تبين تورط المتهم، وقررت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

اقرأ أيضا احتواء الخلافات بين شقيقة بسنت «ضحية الابتزاز» وأهالي المتهمين

كما اعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني من خلال نشر صور وفيديوهات لها دون رضاها، وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل على النحو المبين بالتحقيقات.