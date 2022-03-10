النطق بالحكم على المتهم السادس بقضية «بسنت» الغربية.. 24 مارس

قررت اليوم، محكمة الطفل بطنطا، تأجيل محاكمة المتهم السادس في قضية «بسنت» ضحية الإبتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود ع. س.»، طالب بالصف الأول الثانوي ويبلغ من العمر 16 سنة، إلى 24 مارس للحكم.

غياب أسرة بسنت

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول وأمير محرم، وأمانة سر سعد أبو ريه، عقدت اليوم، في حضور المتهم، وغياب أسرة بسنت.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بوصول الطالبة بسنت، 17 سنة، في الصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة قرية كفر يعقوب، دائرة المركز، بتناولها حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عددا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم، ونشر صور لها على منصات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والواتساب.

إحالة المتهم للمحاكمة

بالتحقيق في الواقعة، تبين تورط المتهم ويدعى «محمود س.»، 16 سنة، طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري، وقررت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الطفل بطنطا، وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ارتكب جريمة هتك المجني عليها بغير قوة ولا تهديد والتي لم تبلغ من العمر 18 سنة، بأن استطال عموم جسدها وعموم عفتها.

كما قام المتهم بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها، كما قام بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، من خلال نشر صور وفيديوهات المجني عليها دون رضاها وتعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزه الاتصالات، وإساءة استعمال تلك الوسائل على النحو المبين بالتحقيقات.