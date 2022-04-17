بعد ظهورها في مسلسل سوتس.. سهير مجيد تكشف تفاصيل دورها

أعربت الفنانة الشابة سهير مجيد عن سعادتها، بالمشاركة في مسلسل «سوتس» بالعربي، الذي يعرض حاليا داخل السباق الرمضاني الحالي، علي شاشة قناة «سي بي سي».

تفاصيل شخصية سهير مجيد

وظهرت سهير مجيد في أحداث الحلقة 14، من مسلسل «سوتس» بالعربي، وهي تجسد شخصية أحد العاملين في شركة كبيرة، ثم تتورط في قضية تعاملات غير شرعية كبيرة، ويعمل الفنان آسر ياسين علي مساعدتها للخروج من هذه القضية، حيث اكتشف تورطها من قبل أحد الأشخاص الذين يشغلون منصب كبير في الشركة.

سهير مجيد: اكتسبت خبرات من نجوم العمل

وقالت سهير مجيد، في بيان إعلامي، إنها سعيدة بالمشاركة في العمل، لأنه يضم نخبة من النجوم من أبرزهم جميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، استفدت من العمل معاهم خبرات كثيرة، حيث إنها كانت تشعر بالقلق لخوضها التجربة، وتتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

وأضافت مجيد أنها عندما قرأت السيناريو شعرت بالسعادة البالغة، وتحمست أكثر، لأن الفكرة جديدة ومختلفة والشخصيات تلعب أدوارا مختلفة، كما أنه عمل مميز.

أبطال مسلسل «سوتس» بالعربي

ويشارك في بطولة مسلسل «سوتس» بالعربي، محمد شاهين، آسر ياسين، ريم مصطفي، صبا مبارك، أحمد داود، تارا عماد، عصام عمر، يارا عزمي، أحمد الأزعر، إسماعيل شرف، أحمد أسامة، لبني ونس، ومن تأليف محمد حفظي، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

أحداث مسلسل «سوتس» بالعربي

وتدور أحداث مسلسل «سوتس» بالعربي في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة آدم والذي يتحول عن طريق الصدفة إلى محامي في شركة محاماة كبيرة حينما يكشف سره للمحامي زين، ومعا يتولى الثنائي العديد من القضايا الشائكة.