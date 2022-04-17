وزير التعليم يرد على عقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في رمضان

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، مؤكداً في تصريحات له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن الوزارة لم تنشر حتى الآن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ولم يقل أحدًا إن الامتحانات في رمضان من الأساس.

شوقي: الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن المؤتمر الخاص بامتحانات المرحلة الثانوية هذا الأسبوع: «الوزارة توفر المعلومات ليل نهار بمنتهى الشفافية والدقة وبالتالي هناك رصيد كبير من المصداقية».

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أداء التدريبات على الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي مهم جدا للتعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام القادمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها أرسلت منصة الامتحان التجريبي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؛ استعدادا للامتحانات التي تعقد غدا الإثنين 18 أبريل الجاري في المدارس وعلى أجهزة التابلت في لجان مطبقة لجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن الامتحانات تهدف إلى التدريب على كيفية الإجابة على الأسئلة عبر الوسيط الإلكتروني.

تعليمات للطلاب

وشددت المدارس على الطلاب، بضرورة الالتزام بخطوات تحميل منصة الامتحان التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن الامتحانات تعقد لطلاب الصفين الأول الثانوي غدا في مادة الفلسفة ولا تضاف للمجموع.