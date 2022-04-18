جولة في المحافظات.. تخصيص 600 مسجد لصلاة عيد الفطر بشمال سيناء (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. تخصيص 600 مسجد لصلاة عيد الفطر بمحافظة شمال سيناء»، حيث شهدت الغربية إنجاز 90% من مشروعات «حياة كريمة»، وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنّ هناك عددا كبيرا من مشروعات المبادرة الرئاسية أوشكت على الانتهاء، خاصة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والمجمعات الحكومية.

منظومة القمح في الإسكندرية

وأوضح التقرير، أنّ محمد سعدالله، مدير مديرية التموين في الإسكندرية، أكد الاستعداد التام لاستقبال حصاد القمح، حيث أكد أنّ الإسكندرية بها 4 صوامع و3 هناجر مجهزة لتوريد الأقماح، والسعة التخزينية المعدة للاستلام بلغت 183.5 ألف طن.

وفي المنيا، كشف التقرير عن أنّ الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أكد استمرار أعمال الإحلال والتجديد في المستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة، ولفت إلى أنّ أعمال الإحلال والتجديد تتم بمستشفى العدوة بتكلفة قدرها 307.6 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 28% ومستشفى مطاي بتكلفة 197.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 21% ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23%، وانتهاء أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية بنسبة 100%.

أعمال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ولفت التقرير، إلى أنّ الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان في دمياط، أكد استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، حيث أُجريت 1585 عملية جراحية مجانية في أول 3 أشهر من عام 2022 بالمستشفيات العامة والخاصة.

وفي شمال سيناء، كشف التقرير عن أنّ الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف، لفت إلى تخصيص 600 مسجد على مستوى المحافظة، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وإحضار المصلى الشخصي.