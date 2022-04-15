«تطوير محيط مسجد السيدة وحظر خروج الأقماح».. جولة في أخبار المحافظات

شهدت محافظات مصر مجموعة من الأخبار، أمس الخميس، كان من أهمها إصدار اللواء محمود شعراوي وزير التتمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية التي شملت 140 قيادة محلية ما بين تعليم، ونقل وترقية داخل وحدات الإدارة المحلية في المحافظات.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «على غرار جامع الحسين.. تطوير شامل لمحيط مسجد السيدة زينب وجولة حول المحافظات».

وتضمنت الحركة تعيين 5 سكرتارية عموم في محافظات الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، أسوان، وبورسعيد، و6 سكرتارية عموم مساعدين في الجيزة والإسكندرية، وبني سويف، أسيوط، أسوان، والبحر الأحمر، وجرى تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ونقل 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات.

تطوير محيط مسجد السيدة زينب

في القاهرة، أعلن الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة الزينب تطوير محيط مسجد السيدة زينب بعد عيد الفطر حتى يكون مشابها لمحيط مسجد الإمام الحسين وشارع المعز، وأكد على أن هناك خطة لتحويل منطقة محيط المسجد إلى مكان راقي واستنثائي.

محافظة الفيوم

وشهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم حظر خروج الأقماح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح كتابي مختوم من مديرية التموين، ومنع تداول القمح بالمحافظة إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين، وسيجرى ضبط ومصادرة السيارات والمركبات التي يتم استخدامها في هذا الصدد.

وأعلن الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية إتاحة الحجز الإلكتروني في العيادات عن طريق موقع الفرع أو الحجز بالتليفون أو الواتساب أو من خلال استخدام الباركود.