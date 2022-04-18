باستثمارات 4 مليارات جنيه و15 ألف فرصة عمل..افتتاح مجمع «سي بي سي» مصر

أعلنت «سي بي سي»، مصر للتطوير الصناعي، المطور الصناعي في السوق المصرية والمنطقة، عن الافتتاح الرسمي للمجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات، بحجم استثمارات صناعية متوقعة في المجمع الجديد بقيمة 4 مليارات جنيه، ويساهم في خلق 15 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري.

ويضم المجمع، 80 قطعة أرض كاملة المرافق معدة لبناء المصانع في مختلف القطاعات وكذلك 20 قطعة أخرى مخصصة للمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والإدارية والترفيهية والمساحات الخضراء والملاعب.

شهادة ثقة للمناخ المصري

وقال المهندس المعتز بهاء الدين، الرئيس التنفيذي لـ«سى بى سى»، باستمرار نجاح الشركة في تنفيذ مشروعات كبيرة وخلق فرص عمل والمساهمة في تنمية القطاع الصناعي المصري، من خلال الثقة فى المناخ المصري السائد.

مجمع صناعات يلبى كافة الاحتياجات الصناعية واللوجستية

وأشار إلى أنه منذ انطلاق أعمال شركة «سي بي سي»، في عام 2007 وهي تسعى لأن تصبح بوابة التطوير والتنمية الصناعية بمصر عن طريق تأسيس المجمعات الصناعية المتطورة التي تخدم كافة الاحتياجات الصناعية واللوجستية لتعزيز مكانتها الرائدة بصفتها المطور الصناعي الأول بمصر، حيث قامت الشركة بإنشاء مجمع سي بي سي الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر علي مساحة مليون ونصف متر مربع في عام 2008، وفى أبريل عام 2019 قامت الشركة بتوقيع عقد مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنمية وتطوير وإدارة مجمع صناعي جديد بمدينة السادات علي مساحة 1.1 مليون متر مربع، والذي بدأت العمل في تنفيذه في نوفمبر من نفس العام.

وأضاف أن الشركة تستكمل النجاحات التي حققتها على مدار السنوات الماضية في المجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات حيث يوفر المشروع أحدث التصميمات من حيث التخطيط والبنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة مع تعزيز تجربة «سي بي سي»، في تطوير وإدارة المجمعات الصناعية في مختلف القطاعات.

المجمع يضم مساحات متنوعة من الأراضي الصناعية كاملة المرافق

جدير بالذكر أن مجمع «سي بي سي»، يوجد بموقع مميز بمدينة السادات على طريق «شبين الكوم - السادات»، الإقليمي وعلى بعد 12 كم من مدخل مدينة السادات من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ويضم المجمع مساحات متنوعة من الأراضي الصناعية كاملة المرافق وذلك لخدمة مختلف مجالات الصناعة وأبرزها: «مواد البناء والصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية والدوائية، صناعة النسيج والجلود والاخشاب والصناعات الهندسية والإلكترونيات بالإضافة لتخصيص منطقة كاملة لأراضي المخازن والخدمات اللوجستية».