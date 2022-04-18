القبض على مصطفى شعبان ولبلبة داخل ديسكو في مسلسل دايما عامر الحلقة 16

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 16، إلقاء القبض على عامر عبد الرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، ويقوم بدوره مصطفى شعبان، وميس زهرة، مديرة المدرسة، وتجسد دورها الفنانة لبلبة، داخل ملهى ليلي، بعد مداهمة رجال الشرطة للمكان، والتحفظ على كل الموجودين.

مسلسل دايما عامر الحلقة 16

كان عامر عبد الرازق، بعد كشفه أن أحد طلاب المدرسة هو المتسبب في تسريب الامتحان، بأحداث مسلسل دايما عامر الحلقة 16، علم أن الطالب بصحبة عدد من زملاءه بالمدرسة، يقضون سهرتهم داخل أحد الأماكن، وبالتالي قرر التنكر بصحبة ميس زهرة، للذهاب إلى المكان.

ميس زهرة ترتدي أزياء شبابية للتنكر

داخل الملهى الليلي، تواجد الطلاب الثلاثة طارق وفريد وحاتم، وهم يرقصون ويتعاطون بعض المشروبات الروحية، وطلب عامر عبد الرازق من ميس زهرة، التي تنكرت في ملابس شبابية، وارتدت باروكة شقراء، الوقوف لوحدها حتى يتصرف مع الطلاب، لكن إحدى الفتيات أعطتها زجاجة بزعم أن بها مياه على عكس الحقيقة.

وفوجئ الطلاب بوجود المشرف الاجتماعي أمامهم، والذي أمرهم بالمغادرة، ولكن اعترض أحدهم، وتعرض عامر عبد الرازق للضرب على يد بودي جارد المكان، وفي الوقت نفسه هاجم رجال الشرطة المكان، وهرب الطلاب، وتم القاء القبض على عامر وميس زهرة.