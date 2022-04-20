موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة السويس 19 رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة السويس، والموافق 19 من شهر رمضان المبارك 1443هجري، وهو التوقيت الذي يلتزم به المسلمون الصائمون، إذ يتناولون السحور ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام عندما يُرفع أذان الفجر، لذلك يبحث المواطنون عن موعد الأذان استعدادًا لصيام يومًا جديدًا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة السويس

وحدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة السويس، والموافق 20 أبريل 2022، بأنه سيكون في تمام الساعة 3:46 صباحًا.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:36 صباحًا، وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتد حتى موعد الإمساك وبعد ذلك يُرفع أذان الفجر..

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

- موعد أذان الفجر 3:46 صباحًا.

- موعد الشروق في الساعة 5:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحًا.

- موعد أذان العصر يحين موعده في الساعة 3:25 مساءً.

- أما أذان المغرب فيحين موعده عند الساعة 6:20 مساءً.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:42 مساءً.