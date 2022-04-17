موعد السحور وأذان الفجر اليوم 16 رمضان في دمياط

تناول السحور في وقت متأخر من ليل شهر رمضان، وقبيل أذان الفجر تحديدا، من السنن التي نقلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يحرص عليه كثير من الصائمين، لذا يبحث الأشخاص عن موعد السحور يوميا، ويزداد البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في دمياط، استعدادا لتناول وجبة السحور وأداء صلاة الفجر.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و53 دقيقة، وحددت إمساكية شهر رمضان، وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور عند الساعة 1:30 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:30 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:50 صباحًا.

ويحرص الصائمون فى محافظة دمياط على معرفة مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في دمياط، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر اليوم الأحد 16 رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في دمياط الأحد 16 رمضان

- موعد أذان الفجر 3:50 صباحًا.

- وقت الشروق 5.22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:45 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الأحد 17 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:53 صباحًا.

- وقت الشروق 5:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:23 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:45 مساءً.