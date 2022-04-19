موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الثلاثاء 18 من شهر رمضان المبارك 1443 هجريا، الموافق 19 أبريل 2022، وهو التوقيت الذي يلتزم فيه المسلمون الصائمون بالإمتناع عن تناول الأكل والشرب، وتجنب كل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، لذا يبحث عنه سكان السويس حتى يبدأوا صوم اليوم الجديد.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان 1443 الموافق 19 أبريل 2022، في تمام الساعة 3:47 صباحًا، وهو الموعد المحدد لإمتناع المسلمين الصائمين عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

ويأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:37 وهو ما يسال عنه أبناء مدينة السويس، بعد تناول وجبة السحور من أجل الاستعداد للصيام، إذ سيكون موعد السحور ممتدًا حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان

وبالنسبة للصلوات الخمس وموعد أذان كل منها على مدار اليوم، فجاءت بحسب التوقيت المحلي لمدينة السويس وووفقا لما جاء في إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

- موعد أذان الفجر 3:47 صباحاً.

- موعد الشروق 5:19 صباحا.

- موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحا.

- موعد أذان العصر يحين عند 3:24 مساء.

- موعد أذان المغرب يحين عند الساعة 6:19 مساء.

- موعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:41 مساءً.