عيد الفطر في الغربية.. طوارئ وإلغاء إجازات وحملات رقابية

أعلنت محافظة الغربية حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، والعمل على تواجد جميع القيادات في الشوارع وأماكن العمل لحل مختلف المشكلات في أقل وقت ممكن.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وهناك تنسيق بين كافة القطاعات والأجهزة من أجل الاستعداد لـ عيد الفطر المبارك، وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، فضلا عن غرف فرعية بالمدن والأحياء والوحدات المحلية على مستوى المحافظة، وذلك لتلقي أي شكاوى على مدار الساعة، والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهة المعنية.

عيد الفطر.. فتح الحدائق وتجميل الشوارع

وأشار محافظ الغربية، إلى أن هناك توجيهات لرؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بفتح الحدائق والمنتزهات في الصباح الباكر خلال إجازة عيد الفطر أمام المواطنين والرواد، والعمل على تكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في الشوارع والطرق وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة، ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة.

إلغاء الإجازات وتكثيف حملات التموين

كما وجّه محافظ الغربية، مديرية الصحة، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، وإلغاء الإجازات، وإزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، في حين وجّه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

وكلف رحمي، مديرية التموين، بالعمل على مدار الـ24 ساعة، وتوفير السلع المطلوبة خلال تلك الفترة مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المتابعة والإشراف المستمر على المخابز خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين وإنتاج المخابز لكامل طاقتها من حصص الدقيق.

وشدد على مديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها.

وناشد جموع المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك؛ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.