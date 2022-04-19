ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار يوم جديد في شهر رمضان المعظم، ومع زيادة البحث من المواطنين عن مواقيت الصلاة تحرص «الوطن» على تقديم موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة مطروح، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها الأهالي دائما خلال اليوم، خاصة في شهر رمضان؛ لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة مطروح

ويأتي موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة مطروح في تمام الساعة 6:42 مساءً، بعد القاهرة بـ17 دقيقة، وفيما يلي جميع مواقيت الصلاة:

- موعد أذان الفجر الساعة 4:05 صباحا

- موعد الشروق الساعة 5:39 صباحا

- موعد أذان الظهر الساعة 12:10 ظهرا

- موعد أذان العصر الساعة 3:47 مساء

- موعد أذان المغرب الساعة 6:42 مساء

- موعد أذان العشاء الساعة 8:05 مساء

أشهر مساجد مطروح

وبعد موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة مطروح، يحرص أهالي محافظة مطروح، على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يوميا خاصة المساجد الشهيرة مثل الملك، والتنعيم والفتح والروضة والعوام.

ويتابع مفتشو الأوقاف، جميع المساجد على مستوى الإدارات بمراكز المحافظة الثمانية؛ لتطبيق التعليمات الوزارية على مدار شهر رمضان.