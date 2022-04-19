الأحداث الكوميدية الكثيرة والمتلاحقة بين الروبوتين لذيذ وزومبا، زادت معدلات البحث عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 18 والقنوات الناقلة، حيث ينافس المسلسل بقوة المسلسلات المعروضة ضمن دراما رمضان 2022، ويتشوق الجمهور لمعرفة ما سيحدث في المسلسل.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

وشهدت حلقة أمس من مسلسل في بيتنا روبوت 2، قلق «يوسف» وشكه في عملية تخريب حدثت للروبوتين «لذيذ وزومبا» قبل المشاركة في مسابقة للروبوتات، لكن «علاء» يسارع بطمأنته وإخباره بأنّ كل شيء على ما يرام، ومع بداية الجولة الثانية من المسابقة، يخسر «لذيذ وزومبا»، ما يتسبب في صدمة لـ«يوسف» الذي كان شديد الثقة بفوزهم في المسابقة وتحقيق مراكز متقدمة.

بعد انتهاء المسابقة فاز الروبوت «متين» بالـ5 جولات، وأصبح «يوسف» متأكدا أنّ هناك عملية تخريب حدثت لـ لذيذ وزومبا، وبدأ يشك في تصرفات سامح وعلاء، ووفي تورطهم في عملية التخريب المعتمد لروبوتاته.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 18 والقنوات الناقلة، فهو يُعرض بشكل يومي وحصري على شبكة قنوات الحياة، حيث تذاع حلقة المسلسل 3 مرات يوميا، الأولى في الساعة 6.20 مساءً على قناة الحياة، والإعادة في الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 10.30 صباح اليوم التالي لعرض المسلسل، وهو من بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، وعمرو وهبة.