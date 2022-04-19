إحالة 148 موظفا للتحقيق في حملة رقابية بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، حملات انضباط إداري على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية بقرى أورين وأم حكيم ومحلة بشر.

إحالة 74 عاملا للتحقيق في 7 منشآت حكومية

وأسفرت الحملات عن ضبط 64 حالة غياب من العاملين دون سند قانوني بـ6 منشآت حكومية، كما تم إحالة 74 عاملا للتحقيق لتركهم العمل دون سند قانوني بنطاق 7 منشآت حكومية أخرى.

ونفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، حملات رقابية أمس، أسفرت عن إحالة 5 عاملين للتحقيق لتركهم العمل في مواعيده الرسمية.

إحالة 6 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل

وفي السياق ذاته، نفذت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، حملة أسفرت عن إحالة 6 موظفين للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

كما وجّه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات الأعياد؛ للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والانضباط داخل الأسواق والمحال التجارية وكذلك المؤسسات الحكومية.