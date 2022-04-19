مصرع مريض نفسي بالمنوفية إثر جرح قطعي في الرقبة

شهدت قرية الأخماس التابعة لمركز السادات في محافظة المنوفية، وفاة مريض نفسي بجرح قطعي في الرقبة، وفشلت محاولات إنقاذه.

بلاغ بوفاة شاب متأثرًا بجرح في الرقبة

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوفاة شاب متأثرا بجرح قطعي في الرقبة، ما أدى إلى وفاته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، لمعرفة أسباب الحادث، وسؤال أفراد أسرة القتيل عن كيفية الإصابة التي تسببت في وفاته.

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة شاب يدعى «ح. ف»، مريض نفسي يبلغ من العمر 23 عاما، ويقيم بقرية الأخماس بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم التحفظ على الجثمان وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

والدته تنفي الشبهة الجنائية

وكشفت والدة الشاب المتوفى، خلال التحقيقات، أن ابنها كان يعاني من أمراض نفسية، وقام بجرح نفسه في الرقبة بقطعة زجاج، نافية وجود شبهة جنائية حول الوفاة، مؤكدة أن كل محاولات إنقاذه لم تنجح.

مصرع طبيب في حادث مروع خلال عودته من العمل

على صعيد آخر، لقي عمرو ممدوح، طبيب أسنان، مصرعه بعد سقوط سيارته في ترعة بمركز شبين الكوم خلال عودته من العمل، وتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من أفراد أسرته وأطباء الأسنان في المنوفية، ونعته نقابة أطباء الأسنان داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.