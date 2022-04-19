جامعة سوهاج تشارك بحملة الكشف المبكر للإعاقات والمشكلات اللغوية

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها كلية التربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للكشف المبكر عن الإعاقات والمشكلات اللغوية بقرى مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتي حاضرت بها الدكتورة ياسمين سعد مطر مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للكشف المبكر للإعاقات والمشكلات اللغوية.

المشاركون بالحملة من جامعة سوهاج

نظمت الفعالية بمقر كلية التربية بالحرم الجامعي الجديد، وبحضور الدكتور خالد عمران عميد الكلية، الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور فتحي الضبع رئيس قسم الصحة النفسية بالكلية.

رئيس جامعة سوهاج يشيد بالحملة

وفي بداية كلمته أشاد مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بمبادرة الكشف المبكر للإعاقات اللغوية والتي تندرج تحت المبادرة الوطنية حياة كريمة، وهي المبادرة المتعددة والمتكاملة الأركان، حيث لا تهدف فقط إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري وذلك من خلال تطوير القري الأكثر احتياجاً، ولكن لها أيضا بعد إنساني ومسؤولية حضارية تكمن في تطوير البشر ساكني هذه القرى، ووجه «عبدالخالق» الشكر للدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على جهودها الكبيرة لإنجاح هذه الحملة التي تأتي للكشف المبكر عن الإعاقات والمشكلات اللغوية بقرى حياة كريمة.

اختيار فريق من الطلاب لتطبيق الحملة

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أنه تم اختيار فريق من طلاب كلية التربية لتدريبهم على تطبيق استمارات المسح للإعاقات المستهدفة.

وأوضح الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية بجامعة سوهاج، يشارك بالتدريب 50 طالبة من جامعة سوهاج، ويستمر التدريب لمدة يومين، مضيفاً أنه سيتم تدريب الطلاب على طرق الاكتشاف المبكر وأهم المشكلات والإعاقات المستهدفة في الاكتشاف، وكيفية تطبيق استمارات المسح.

أسباب تزايد حالات صعوبات التعلم والنطق

قالت الدكتورة ياسمين مطر، صلحبة مبادرة «من حقي اتكلم»، إن سبب تزايد حالات الذين يواجهون صعوبات لغوية يرجع إلى فقر البيئة، إضافة إلى مشكلات الوراثة، وكذلك تناول أنواع معينة من الأدوية، فضلا عن التلوث والتعرض للتكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة في سن صغيرة وغيرها، لافتة إلى أنه سوف يتم تنفيذ حملات من فريق الطلاب المشاركين بالتدريب لدور الحضانات والرعاية الاجتماعية ودور المسنين بقرى حياة كريمة بالمحافظة.