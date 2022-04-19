محافظ قنا يفتتح محطة مياه العوامر وبني برزة بتكلفة 30 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، محطة مياه عوامر بني برزة بمركز أبو تشت التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظة قنا، والمقدم أشرف السيد مدير مشروعات حياة كريمة بمركز أبو تشت، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.

كما حضر الافتتاح أيضا، أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور قدري الشعيني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

إقامة المحطة على مساحة 1100 متر

وقال محافظ قنا، إن المحطة مقامة على مساحة 1100م، بطاقة إنتاجية 60 لترا / ثانية، وتتكون من وحدتين نقالي طاقة كل منهما كل منهما 30 لترا / ثانية، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 30 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المحطة تخدم أكثر من 30 ألف مواطن من أهالي قرى العوامر وبني برزة والشرقي سمهود، مشيدا بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم كوب مياه نظيف لهم، وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة.

تطوير محطات المياه بشكل دوري

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها القائمة بشكل دوري، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة بهدف تحسين جودة مياه الشرب، وحل مشكلات المياه التي تواجهها بعض المناطق، وتحقيق هدف المحافظة في الحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم؛ تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.