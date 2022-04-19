طريقة حجز تذاكر السفر بقطارات السكة الحديد عبر التليفون المحمول

مع اقتراب عيد الفطر 2022، ونظرا للإقبال الكبير من الركاب على السفر لقضاء عطلة العيد مع ذويهم، يزداد البحث عن طريقة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر التليفون المحمول، كي يتجمع كل أفراد العائلة معًا احتفالا بالعيد، خاصة المغتربين بسبب ظروف العمل أو الدراسة.

إتاحة حجز تذاكر القطارات من المحمول بنسبة 20%

وأتاحت هيئة السكة الحديد، نظام طريقة حجز تذاكر القطارات من المحمول، لمنع الزحام أمام شبابيك التذاكر في المحطات الرئيسية، حيث جرى إتاحة 20% من حجز التذاكر عن طريق الموبايل.

طريقة حجز تذاكر القطارات عبر المحمول

1- الدخول إلى موقع سكك حديد مصر من هنا عبر أجهزة آندرويد.

2- الدخول إلى موقع سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط عبر أجهزة آيفون.

3- تسجيل مستخدم جديد حال الدخول لموقع السكة الحديد عبر التليفون المحمول أول مرة، من خلال إدخال بيانات المستخدم، «الاسم، البريد الإلكتروني، والهاتف».

4- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

5- اختيار محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر.

6- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة، حال وجود مقاعد متاحة.

7- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

8- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

9- يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

10- يصرف لكل راكب 4 تذاكر فقط بموجب بطاقة الرقم القومي.

موعد أولى رحلات عيد الفطر 2022

وتبدأ هيئة السكة الحديد، أولى رحلات قطارات عيد الفطر 2022، يوم 25 أبريل الحالي الموافق 24 رمضان، مؤكدة أنّ جميع القطارات جاهزة لنقل الركاب على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري، وأنّها أحكمت سيطرتها على السوق السوداء.

إجراءات صارمة ضد كورونا

وأعلنت هيئة السكة الحديد، تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا خلال رحلات عيد الفطر 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على خطوط الوجهين القبلي والبحري، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.