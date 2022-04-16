استعدادات السكة الحديد لعيد الفطر: وحدات إسعاف وتعقيم وقطارات إضافية

بدأت هيئة السكة الحديد، الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر 2022، من خلال تجهيز القطارات وصيانتها، وتوفير جميع التذاكر بشبابيك التذاكر بالمحطات، وإتاحة 20% منها عبر الإنترنت، لمواجهة زحام الركاب المسافرين بصالات المحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية سيتم الدفع بها طوال رحلات عيد الفطر المبارك، وتجهيز وحدات إسعافية بالمحطات، إضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لتعقيم وتطهير المحطات، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر العدوى.

تجهيز 10 قطارات إضافية للتشغيل في عيد الفطر 2022

أكّد مصدر في هيئة السكة الحديد، أنَّه سيتمّ تجهيز 10 قطارات إضافية مكيفة للتشغيل على جميع الخطوط طوال أيام عيد الفطر 2022، لاستيعاب جموع المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيراً إلى أنه سيتم انطلاق أول أيام رحلات عيد الفطر المبارك يوم 25 أبريل الموافق 24 رمضان، موضحاً أنه سيكون ثاني أيام الرحلات يوم 26 أبريل الموافق 25 رمضان، وإن جميع القطارات سيتم تعقيمها ضد كورونا.

وحدات إسعافية بالمحطات لعلاج المرضية مجانا في عيد الفطر 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه سيتم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً طوال أيام عيد الفطر 2022، لافتاً إلى أنَّ انطلاق ثالث أيام رحلات عيد الفطر يوم 27 أبريل الموافق 26 رمضان، علاوة على انطلاق رابع أيام رحلات عيد الفطر يوم 28 أبريل الموافق 27 رمضان، موضحاً أنه سيتم تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بشكل دوري، للوقاية من تفشي كورونا.

انطلاق آخر رحلات عيد الفطر 2022 يوم 30 أبريل

وأوضح المصدر أنَّه تمّ إتاحة حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2022، عبر الإنترنت بنسبة 20%، لتخفيف الزحام داخل صالات المحطات وأمام شبابيك التذاكر، مؤكداً أن انطلاق خامس أيام رحلات عيد الفطر المبارك يوم 29 أبريل الموافق 28 رمضان، وسيكون آخر أيام رحلات العيد ستقام يوم 30 أبريل الموافق 29 رمضان.

السكة الحديد تحكم سيطرتها على السوق السوداء

ونوه المصدر إلى أنَّ هيئة السكة الحديد نجحت في إحكام سيطرتها على السوق السوداء بتوفير جميع التذاكر للركاب المسافرين خلال عيد الفطر 2022، حيث تم تخصيص 4 تذاكر كحد أقصى لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومي، مضيفاً أنه سيتم تعقيم وتطهير المحطات والقطارات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ تقل القطارات يوميا ما يقرب من 1.2 مليون راكب يومياً.

السكة الحديد: ممنوع استقلال القطارات بدون تذكرة

فيما حذرت هيئة السكة الحديد، جموع الركاب المسافرين خلال رحلات عيد الفطر 2022، من استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، إذ تفرض الهيئة غرامات فورية على المتهربين من دفع قيمة التذكرة، كلا حسب نوع القطار الذى يستقله الراكب، وهي:

1- فرض 50 جنيهًا غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية.

2- 40 جنيهًا غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

3- 30 جنيهًا غرامة استقلال القطارات المكيفة دون تذكرة.

4- 20 جنيهًا غرامة استقلال قطارات تحيا مصر دون تذكرة.

5- 100 جنيه غرامة استقلال عربات قطارات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

6- وفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية المكيفة الدرجة الثالثة.