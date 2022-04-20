منظومة الإيصال الإلكتروني يبدأ تطبيقها أول يوليو.. تعرف على التفاصيل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تخصيص رابط على الموقع الإلكتروني للمصلحة يمكن من خلاله الاطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

التوعية اللازمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني

وأكد «عبد القادر»، أن تخصيص هذا الرابط يأتي في إطار حرص المصلحة على تقديم التوعية اللازمة بمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي بدأ التشغيل التجريبي لها بشركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، اعتبارا من 15 أبريل 2022 ، لافتًا إلى بدء التطبيق الإلزامي لها في الأول من يوليو 2022.

دليل الممول التعريفي بمنظومة الايصال الإلكتروني

وقال «عبد القادر»، إن الرابط الخاص بمنظومة الإيصال الإلكتروني يوفر الأدلة الارشادية لكيفية التعامل مع الإيصال ودليل الممول التعريفي بمنظومة الايصال الإلكتروني، ودليل الممول للاستعداد للمنظومة ودليل الأسئلة الشائعة عن منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأشار «عبد القادر»، إلى أن الرابط يقدم تسجيلات لندوة تعريفية قامت المصلحة بتنظيمها للشركات المشتركة فى التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك تسجيلات لورش عمل الدعم الفني للممولين عن منظومة الإيصال الإلكتروني تم تنظيمها أون لاين باللغة العربية واللغة الإنجليزية.

مواعيد الندوات التعريفية المجانية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه للاستفسارات والدعم الفني للشركات المشتركة في التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني يمكن التواصل على البريد الإلكتروني التالي eReceipt.support@eta.gov.eg مشيرًا إلى أنه للرد على الاستفسارات و متابعة مواعيد الندوات التعريفية المجانية الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني، والحجز لحضورها يتم الاتصال على الخط الساخن 16395.