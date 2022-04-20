رئيس «الاستثمار» يتابع رفع كفاءة الإنتاج بمشروعات منطقتي ميت غمر وبنها

أجرى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة إلى المنطقة الاستثمارية في بنها، والمنطقة الاستثمارية في ميت غمر، لتفقد سير العمل بالمشروعات العاملة بالمنطقتين، ومتابعة رفع الكفاءة الإنتاجية بها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات التي تستهدف دعم المستثمرين وتيسير أعمالهم بمختلف المحافظات.

مشروعات المنطقة الاستثمارية

وتفقد عبدالوهاب، عددا من المشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تعمل في مجال الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من مستثمري المنطقة، وتقديم سبل الدعم لهم لتيسير العمليات الإنتاجية لمشروعاتهم.

وأكد أنّ الهيئة العامة للاستثمار، اتخذت الإجراءات اللازمة لتطوير المناطق الاستثمارية القائمة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء مناطق استثمارية جديدة، ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار بمختلف محافظات مصر.

تشكيل المعادن والصناعات الهندسية

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة، سير عمل الوحدات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، والتي تعمل في مجالات تشكيل المعادن والصناعات الهندسية، وتصنيع كشافات الإنارة، وتشكيل الألومنيوم وتجارة وقص الورق، والمنتجات البلاستيكية والادوات الصحية، وصناعة معدات وخطوط إنتاج الثلج وثلاجات العرض والمبردات وتجميع الأجهزة الكهربائية، وكذا تصنيع المنظفات.

وقال المستشار محمد عبدالوهاب، إنّ نسب الإشغال بالمنطقتين الاستثماريتين بلغت 100% وذلك في ظل موافقة مجلس الوزراء على منح المزيد من التيسيرات والإجراءات التحفيزية للمستثمرين بالمنطقتين، تماشيا مع توجه الهيئة العامة للاستثمار لدعم وتشجيع صغار المستثمرين وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.