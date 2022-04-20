حملات مكثفة بسوهاج في أول يوم عمل بعد حركة تنقلات لرؤساء المراكز

تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج نشاط مكثف لرؤساء الوحدات المحلية في أول يوم عمل بعد حركة التنقلات التي أصدرها المحافظ حملات إنارة ونظافة ورفع إشغالات بالمنشاة وساقلتة وحي شرق وحملات إزالة بالمراغة وطهطا.

حملات مكثفة عقب حركة تنقلات المحليات بسوهاج

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وجه رؤساء الوحدات المحلية عقب قراره بحركة التنقلات الآخيرة، بشأن النزول إلى الشارع وتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات والإنارة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،

وقام رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنشاط مكثف استمر حتى الساعات الاولى من الصباح، في أول يوم عمل بعد حركة التنقلات الأخيرة،

وقادت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة حملة نظافة وتمهيد للشوارع والميادين بدأت 5 فجرا، وجرى تسوية الشوارع بالجليدر ورفع التراكمات بقلابات الوحدة، ورفع الإشغالات من الميادين العامة بالمدينة.

حملة مكبرة لمركز ساقلتة

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة قاد ممدوح عباس رئيس المركز حملة نظافة بشوارع " المطافي، وبور سعيد، والسنترل، والسلخانة "، كما تم القيام بحملة نظافة مسائية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وتمهيد وتسوية الطرق، كما تم رفع أعمال التدبيش من على الطريق السريع أسيوط سوهاج .

وقام حي شرق سوهاج برئاسة هلال زكي بحملة لرفع الإشغالات وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن إنارة شوارع نجيب محفوظ، وموسى بن نصير، وشارع خلف الأدوية، وأمام مديرية الصحة، إضافة إلى إنارة الشوارع المتفرعة خلف مستشفى مصر بمدينة ناصر، كما تم إنارة شوارع سعد بن ربيع، ونصر الدين طوبار، وشارع النبوي المهندس.

حملات إزالة بمركز طهطا

وتصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بسوهاج برئاسة عامر عوض لمخالفات البناء، وتم إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية، والتحفظ على مواد البناء وحديد التسليح في حملة إزالات الساعة الثانية صباحا بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين . فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة شريف حسين بحملة إزالات فورية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدي بالبناء بمجلس قروي بناويط .