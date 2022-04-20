ضوابط امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022: ورقية وبنظام البابل شيت للإجابة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن ضوابط امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، حيث ستكون امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، ورقية، وبنظام البابل شيت للإجابة.

وأوضح «شوقي»، في فيديو بُث عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن شكل الأسئلة سيكون بنظام الاختيار من متعدد، وغير مصرح باصطحاب الطالب للكتاب المدرسي أو التابلت أثناء تأدية الإمتحان.

ضوابط امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

وعن ضوابط امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، أشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم عمل ورقة مفاهيم، فى امتحان كل مادة، وسيجري وضعها بحرص شديد، كى تكون وافية لكافة المفاهيم، التى سيحتاجها الطالب أثناء الامتحان، وسيتم تسليمها للطالب، برفقة ورقة الإمتحان، وهى ستساعده على حل أسئلة الامتحانات.

ولا يحتاج طالب الصف الثالث الثانوي 2022، إلى تدوين وكتابة الملاحظات، على ورقة الامتحانات، وعليه لا يمكن للطالب اصطحاب مذكرة أو كتاب أو ورقة خارجية، أثناء تأدية الامتحانات، وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم.

ونوه «شوقي»، بعدم اصطحاب التالبت لدى الطالب، أثناء الذهاب للإمتحانات، كى لا يتم استخدامه كمنصة إلكترونية، أو فى طرق الغش، وذلك لتحقيق تكافؤ الفرص.

وعن المواد غير المضافة للمجموع، للصف الثالث الثانوي 2022، وهى مواد «التربية الدينية، التربية الوطنية، الإقتصاد، الإحصاء»، أوضح وزير التعليم، أنه سيتم امتحانهم خلال يومين، قبل موعد الامتحانات الرسمية للمواد الأساسية، وذلك داخل لجان مؤمنة ومراقبة ضمن الجدول المعتمد، وليس فى المنزل.

مواعيد امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

وأشار وزير التعليم إلى أن امتحانات الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية، سيؤدى الطلاب امتحاناتها، طبقا للجدول المعتمد، بلجان مؤمنة ومراقبة، وطبقا لأرقام الجلوس المعتمدة، من قبل لجان النظام والمراقبة، لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

تأجيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 لمدة أسبوعين

وأكد وزير التعليم، أنه تم تأجيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، لمدة أسبوعين، عن الموعد الذى تم تحديده من قبل، على أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، 26 يونيو، بدلا من 11 يونيو، وتبدأ الامتحانات بمادة اللغة العربية.

على أن تكون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، للصف الثالث الثانوي 2022، يومي 20 و21 يونيو.

وتنتهى امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022، يوم 21 يوليو، ويتخلل الامتحانات، اجازة عيد الأضحى المبارك، وفقا لـ «شوقي».