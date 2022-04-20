تعرف على المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2022، موضحة أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع وجميعها مواد نجاح وروسوب، وهذه المواد لا يسمح بإضافة درجتها للمجموع الكلي للطلاب الثانوية العامة، ولكن يجب دخول هذه المواد من أجل تحقيق النجاح.

بالتفاصيل.. المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طرق عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2022، لطلاب الصف الثالث الثانوي، حيث من المقرر أن تبدأ هذه امتحان هذه المواد يوم الاثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022.

نظام امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان له، أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2022، ستكون ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت)، لافتة إلى أن أسئلة امتحانات المواد التي لا تضاف على المجموع ستكون عبارة عن اختيار من متعدد ة فقط.

آلية عقد امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع

ونوهت التربية والتعليم على أنه كل طالب سيقوم بأداء امتحانات المواد التي لا تضاف على المجموع سيتسلم ورقة مفاهيم ولا يمكن اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت خلال فترة أداء هذه الامتحانات في الفترة المقرر لها عقدها.

وحددت الوزارة أن المواد التي لا تضاف للمجموع تمثلت في «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والاحصاء»، لافتة إلى أن هذه الامتحانات تعقد بنظام اللجان المراقبة والمؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

عقد امتحان مواد الهواية للمدارس الدولية

وفي سياق متصل، أشارت التربية والتعليم إلى أن الطلاب المدارس الدولية سوف يؤدون امتحان مواد الهوية القومية طبقاً للجدول المعلن بلجان مؤمنة ومراقبة، ووفقا لأرقام الجلوس المعلنة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانية العامة.

وأفادت الوزارة أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفين يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي، وطبقا للجداول المعلنة والمعتمدة وفق أرقام الجلوس.