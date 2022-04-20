مصرع 5 أشخاص بينهم طفلة في حوادث متفرقة بالمنوفية خلال 48 ساعة

شهدت محافظة المنوفية، خلال اليومين الماضيين، عددا من الحوادث التي تسببت في وفاة عدد من المواطنين بينهم طفلة وإصابة والديها في حادث، ومصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء العمل، ووفاة مريض نفسي متأثرا بجرح قطعي في الرقبة، فضلا عن سقوط عامل من قطار القاهرة الإسكندرية، والعثور على جثة سيدة غارقه في ترعة بقرية شبراباص.

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والديها في حادث تصادم دراحة نارية وسيارة، حيث انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى والتحفظ على الجثمان وووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهلت التحقيق لمباشرة عملها حول الواقعة.

مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة

ولقى مبيض محارة مصرعه أثناء عمله في واجهة منزل بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، بسقوطه من الطابق الثاني، ما أدى إلى وفاته بالرغم من محاولات إنقاذه، وأكد شهود عيان أن المتوفي سقط أثناء عمله نافيين وجود شبهة جنائية حول الواقعة، فيما تباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها في الواقعة.

مصرع مريض نفسي بقطع في الرقبة

واستقبلت مستشفى السادات، جثة شاب يعاني من مرض نفسي نتيجة إصابته بجرح قطعي في الرقبة، وبسؤال والدته أكدت أنه يعاني من مرص نفسي، وأصاب نفسه أثناء استخدامه قطعة زجاج نافية الشبهه الجنائية، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عامل من قطار

كما سقط عامل من قطار «القاهرة - الإسكندرية» أثناء وقوفه على أحد الأبواب، ما أدى إلى اختلال توازنه، حيث سقط في دائرة مركز قويسنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الجثمان، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية غارقة

كما عثر أهالي قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم في المنوفية، على جثة سيدة مجهولة الهوية ملقاة في بحر سيف، حيث جرى انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والبحث عن هوية السيدة.