تزداد عمليات البحث عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية 19 رمضان الموافق 20 أبريل 2022، وتفصلنا ساعات قليلة عن بدء العشر الأواخر من الشهر الكريم وتبدأ الليالي الوترية التي ينتظرها الصائمون، والتي تبدأ من اليوم الواحد والعشرين من الشهر الكريم والتي يكون فيها ليلة القدر التي يترقبها المسلمون.

«الوطن» تحرص علي توفير خدمة نشر موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية، وتنشر يوميًا المواعيد ومواقيت الصلاة التي يكثر البحث عنها في القليوبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية

ويتحدد موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة بحسب إمساكية شهر رمضان والموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة في الساعة 06:26 مساءً وفق التوقيت المحلي، معلنًا نهاية صوم اليوم التاسع عشر من رمضان.

مواقيت الصلاة في القليوبية

وتأتي مواقيت الصلوات وفق إمساكية شهر رمضان بالقليوبية اليوم الأربعاء الموافق 19 من رمضان، أي 20 من أبريل 2022.

- موعد الإمساك عن الطعام في الساعة 03:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر في الساعة 03:51 صباحًا.

- موعد شروق الشمس في الساعة 05:23 صباحًا.

- ويؤذن لصلاة الظهر في الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر في الساعة 03:30 مساءً.

- يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان صلاة العشاء في الساعة 07:48 مساءً، وبعدها يؤدى المصلين صلاة التراويح، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 19 من رمضان، نحو 14 ساعة و55 دقيقة.