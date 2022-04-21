وزير التموين: يوجد اكتفاء ذاتي من الأرز.. والاحتياطي يغطي 6 أشهر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز منذ قديم الأذل، ولكن المشكلة تكمن في عملية تنظيم واستمرار عملية توريده أثناء العام، مشيرا إلى أنه لدينا تعاقدات واحتياطي يغطي لأكثر من 6 أشهر، لافتا أن موسم الأرز هذا العام يبدأ في سبتمبر وبالتالي ليس هناك أي نقص في هذه السلعة الهامة مع إضافة المكرونة على السلع التموينية.

مبادرة لتشجيع أصحاب المعاصر باستيراد بذرة الزيت

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه يوجد تحدٍ حقيقي في الاكتفاء الذاتي من سلعة الزيت بسبب الاعتماد على الاستيراد للزيت الخام، ولكن هناك مبادرات جرى القيام بها لتشجيع أصحاب المعاصر لاستيراد البذرة والحصول منهم على زيت خام معصور داخل مصر، لافتا أن هذه المبادرة تستمر للعام الثاني وجرى تحقيق نحو 42% من زيت محلي، ولكن من بذرة مستوردة، و52% مستورد من زيت خام.

زراعة 250 ألف فدان من فول الصويا و100 ألف من عباد الشمس

وأشار وزير التموين إلى أنه يوجد مبادرة أخرى مع وزارة الزراعة، بالبدء في زراعة هذا العام 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، مؤكدا على أنه يوجد احتياطي إستراتيجي حتى هذه اللحظة لمدة 5.4 شهر، ويجري استمرار فتح الاعتمادات واستيراد الزيوت المطلوبة.