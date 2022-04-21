وزير التموين: السعة التخزينية للصوامع ارتفعت لـ3.4 مليون طن في 2021

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى زيادة السعات التخزينية للصوامع لتصل إلى 3.4 مليون طن في 2021، موضحا أنه لم نكن لنستطيع الحفاظ على الاحتياطي الإستراتيجي لمدة 6 أشهر إلا إذا كان يوجد مثل هذه السعات.

وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته بفعاليات بدء موسم حصاد القمح بتوشكى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الانتهاء من مفهوم الفاقد الذي كان يحدث سنويا في محصول القمح، والفاقد السنوي الذي كان يحدث إذا جرى اعتباره بنسبة 10% وليس 15% فكان سيمثل نحو 6.5 مليار جنيه سنويا وهو قيمة مشروع الصوامع حتى هذه اللحظة، والذي تكلف 7.5 مليار جنيه، بمعنى أن ما تم توفيره في الثلاث سنوات الماضي فاق تكلفة المشروع الكلي.

الصوامع تحافظ على استمرار إنتاج الرغيف بجودة طوال العام

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع الصوامع يهدف إلى الحفاظ على الأقماح طوال العام بدرجة جودة عالية ومتميزة، ومن ثم الاستمرار في إنتاج رغيف الخبز بجودة طول العام.

ولفت أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين لديها 2.5 مليون طن صوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية 600 ألف طن بالصوامع، وبالنسبة للشركة العامة للصوامع والتخزين يصل لـ300 ألف طن، والبنك الزراعي المصري لديه 153 ألف طن سعة تخزينية.

مشروع لزيادة السعات التخزينية للصوامع

وأوضح أنه يوجد مشروع مستقبلي لزيادة السعات التخزينية في الصوامع تتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى يتمثل في عمل 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن لكل صومعة لإنتاج 600 ألف طن، 6 من هذه الصوامع ستدخل الخدمة في هذا الموسم ما يؤدي ذلك لرفع كفاءة شبكة استقبال الأقماح وتوزيعها.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي إيجاد الصوامع في مناطق الإنتاج الزراعي الجديدة ومنها توشكى 1 و2 وشرق العوينات والدلتا الجديدة أو مستقبل مصر وقنا والفرافرة.