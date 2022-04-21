تزداد عمليات البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس في محافظة القليوبية 20 رمضان الموافق 21 إبريل في بداية الليالى الوترية في العشر الاواخر من الشهر الكريم والتى ينتظرها الصائمون

«الوطن» تنشر موعد السحور وأذان الفجر في محافظة القليوبية اليوم 20 رمضان بحسب إمساكية الشهر الكريم والموقع الرسمي للهيئة المصرية للمساحة.

موعد الفجر 20 رمضان

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 20 رمضان بنحو 14 ساعة و56 دقيقة وينطلق مدفع الإمساك عن الطعام الساعة 03:30 ص ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:49 ص وتشرق شمس اليوم 20 من شهر رمضان الساعة 05:22 ص.

مواقيت الصلاة الخميس

تتحدد مواقيت الصلاة في اليوم 20 من شهر رمضان في القليوبية كالتالى:

يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس بنحو 14 ساعة و56 دقيقة وينطلق مدفع الامساك عن الطعام الساعة 03:30 ص ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:49 ص وتشرق شمس اليوم 20 من شهر رمضان الساعة 05:22 ص

وأذان الظهر الساعة 11:54 ص

ويؤذن للعصر الساعة 03:30 م

بينما ينطلق مدفع الإفطار إيذانا بأذان المغرب وتناول طعام الإفطار الساعة 06:27 م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:50 م وبعدها يؤدي المسلمون صلاة العشاء ثم صلاة التراويح حيث تشهد المساجد علي مستوي القليوبية توافد الالاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحددت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة على أن يتخللها درس موعظة ما بين ال4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية يحرصون على أداء الصلوات خلال شهر رمضان في جماعة بالمساجد يوميا.