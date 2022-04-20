تزداد عمليات البحث عن موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية 19 رمضان، إذ يفصل المسلمون ساعات قليلة عن بدء العشر الأواخر من الشهر الكريم، ثم تبدأ بعد ذلك الليالى الوترية التي ينتظرها الصائمون بفارغ الصبر كي يصلون القيام ويعتكفون ويدعون الله عز وجل بما تشتهيه نفوسهم.

«الوطن» تحرص علي توفير خدمة نشر موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية، وتنشر أيضا مواقيت الصلاة بشكل يومي بكل مدن ومراكز المحافظة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية

ويتحدد موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأربعاء في محافظة القليوبية، ومواقيت الصلاة بحسب إمساكية شهر رمضان والموقع الرسمى للهيئة المصرية للمساحة، وسيكون أذان الفجر في تمام الساعة 03:51 صباحًا وفق التوقيت المحلي.

مواقيت الصلاة بالقليوبية

وتأتي مواقيت الصلوات وفق إمساكية شهر رمضان بالقليوبية اليوم الأربعاء الموافق 19 من رمضان، كالتالي:

- موعد الإمساك عن الطعام في الساعة 03:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر في الساعة 03:51 صباحًا.

-موعد شروق الشمس اليوم الأربعاء في الساعة 05:23 صباحًا.

- موعد أذان صلاة الظهر في الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر في الساعة 03:30 مساءً.

- موعد أذان صلاة المغرب في الساعة 06:26 مساءً.

- موعد أذان صلاة العشاء في الساعة 07:48 مساءً، وبعدها يؤدى المصلون صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و55 دقيقة.