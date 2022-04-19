موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان في محافظة القليوبية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان المبارك، حيث يستعد كل المواطنين لإفطار اليوم الثلاثاء وفق موعد انطلاق أذان المغرب في محافظة القليوبية، حيث تتزايد عمليات البحث عن موعد الإفطار وأذان المغرب في محافظة القليوبية.

«الوطن» تستعرض موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة القليوبية، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين في كل مكان بصورة يومية، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب القليوبية

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الموافق الثامن عشر من أيام شهر رمضان المُبارك، فإنّ وقت الغروب اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 06:25 م لينتهي اليوم الـ18 من رمضان.

مواقيت الصلاة القليوبية

وتأتي مواقيت الصلوات الأخرى كالتالي اليوم الثلاثاء 18 من رمضان

موعد الإمساك عن الطعام الساعة 03:40 ص

ويؤذن للفجر الساعة 03:52 ص

وتشرق شمس الثلاثاء الساعة 05:24 ص

ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:54 ص

وأذان العصر الساعة 03:30 م

بينما يؤذن لصلاة المغرب إيذانا بتناول طعام الافطار الساعة 06:25 م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:47 م وبعدها يؤدى المصلين صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم 18 من رمضان نحو 14 ساعة 52 دقيقة .

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية ، يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً، حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب، ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.

وشددت مديرية أوقاف القليوبية على إن لجنة تضم مفتشي أوقاف القليوبية تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك.