موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية 18 رمضان

تتحدد مواقيت الصلاة وأذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة القليوبية الموافق 19 أبريل 2022 وفق إمساكية شهر رمضان والهيئة المصرية العامة للمساحة، حيث يهتم الصائمون خلال شهر رمضان المبارك بمواعيد أذان الفجر لمعرفة وقت الإمساك عن الطعام وبدء ساعات الصوم التي تتخطى 14 ساعة يوميا.

موعد أذان الفجر القليوبية

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 18رمضان في القليوبية ومن المقرر أن يؤذن لصلاة الفجر اليوم الساعة 03:52ص والشروق في الساعة 05:24ص.

مواقيت الصلاة القليوبية

وتأتي مواقيت الصلوات الأخرى كالتالي اليوم الثلاثاء 18 من رمضان

موعد الامساك عن الطعام الساعة 03:40 ص

ويؤذن للفجر الساعة 03:52 ص

وتشرق شمس الثلاثاء الساعة 05:24 ص

ويؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:54 ص

وأذان العصر الساعة 03:30 م

بينما يؤذن لصلاة المغرب إيذانا بتناول طعام الافطار الساعة 06:25 م

ويؤذن لصلاة العشاء الساعة 07:47 م وبعدها يؤدى المصلين صلاة التراويح ويبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم 18 من رمضان نحو 14 ساعة 52 دقيقة .

وشددت مديرية أوقاف القليوبية على إن لجنة تضم مفتشي أوقاف القليوبية تتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا في جميع المساجد خاصة الكبرى التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين في صلاة التراويح طوال شهر رمضان المبارك

تجدر الإشارة إلى أنّ الآلاف من أهالي محافظة القليوبية ، يحرصون على أداء صلاة التراويح في جماعة بالمساجد يومياً، حيث يتناولون الإفطار ويصلون المغرب، ثم يهرعون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء ثم صلاة التراويح.