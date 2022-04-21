إزالة مخالفتي بناء وتشغيل محطتي مياه في المنشأة بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشأة بسوهاج، حملة إزالة بقرية الرويهب بالزوك الغربية بمركز المنشاة، وذلك بالتعاون مع مركز الشرطة، وفي إطار المتابعة الرسمية لتراخيص البناء، وتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف تفعيل حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة بناء على مساحة قيراط و6 أسهم

واستهدفت الحملة حالتي إزالة بمساحة قيراط و6 أسهم بقرية الرويهب، وشارك بالتنفيذ مسئولي مديرية الزراعة بمركز المنشأة بسوهاج، وتم تحرير محضر بالمخالفات.

وأكدت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، استمرار الوحدة المحلية بالمنشأة في متابعة أعمال المخالفات والتعديات ومحاسبة المخالفين للقانون.

الانتهاء من محطات أولاد حمزة والدناقلة بالمنشأة

وفي إطار آخر، عقدت رئيس مركز ومدينة المنشأة بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موثقًا مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة معوقات تشغيل مشروع الصرف الصحي بالمدينة، والوقوف على إزالة تلك الأسباب وتذليل المعوقات.

وخلال الاجتماع، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن جميع محطات الرفع الرئيسة بقرى أولاد حمزة والدناقلة بمركز المنشأة جاهزة للتسليم بعد أن يتم تنفيذ توصيات التشغيل، والتي من أهمها حاجة تلك المحطات إلى توصيل الكابلات الكهربائية ويتم توصيلها من أسفل السكة الحديد.

كما طالبت رئيس مركز ومدينة المنشأة بسوهاج، برصف الطرق التي تم الانتهاء من تركيب خطوط الطرد بها، وذلك لتيسير حركة المرور بها.

إزالة بناء مخالف في البلينا

وفي مركز البلينا، أزالت الوحدة المحلية لقرية أولاد عليو، بناءً مخالفًا بمساحة 450 مترا تقريبا، وذلك في قرية نجع مازن التابعة للقرية.