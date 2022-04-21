القبض على مصري سلب 340 ألف ريال من موظف بالسعودية

ألقت شرطة محافظة جدة في المملكة العربية السعودية القبض على مقيم من الجنسية المصرية، سلب مبلغ 340 ألف ريال من موظفي إحدى شركات نقل الأموال، وذلك بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

شرطة جدة تؤكد استرداد المبلغ المسروق

وأعلنت شرطة محافظة جدة أنها استردت المبلغ المسروق، وأنه جرى إيقاف المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

صحف سعودية تنشر صورة للمتهم

ونشرت صحيفتا الرياض وعكاظ السعوديتان صورة للمتهم من ظهره، ويديه مقيدتين، فيما بدا المبلغ المضبوط موضوعا على منضدة خلفه، بينما كان يظهر أمام المتهم شعار الشرطة السعودية، مكتوبا تحته: «شرطة محافظة جدة، قسم التحريات والبحث الجنائي».