وزير الشباب يتفقد منشآت وأنشطة نادي «الحوار » بالمنصورة

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، نادي «الحوار» الرياضي بمدينة المنصورة، في مستهل زيارته لمحافظة الدقهلية، برفقة علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وكان في استقبالهم المحاسب إيهاب فودة، رئيس مجلس إدارة نادي الحوار، وذلك ضمن زيارة نوادي الدقهلية، كما تفقد المنشآت الرياضية والأنشطة بنادي المنصورة الرياضي.

«صبحي»: ملف تطوير الأندية من أهم ملفات الوزارة

وقال الدكتور أشرف صبحي، على هامش الجولة، إن ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية، أحد أهم الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبرى، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإداري، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب آخر، بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة..

وزير الشباب يشيد بمستوى نادي «الحوار»

وأضاف وزير الشباب والرياضة، في بيان صحفي، أن المستوى المتميز في تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء نادي الحوار الرياضي، يستحق الإشادة، مثنياً على حجم الأعمال الإنشائية في قطاع النشاط الرياضي والاجتماعي، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النادي.

وتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة داخل نادي الحوار الرياضي تفقد صالة الكاراتيه، وصالة الجيم، وحمام السباحة، وكذا صالة الألعاب الإلكترونية، والمبني الاجتماعي، وصالة التنس.

ومن المقرر أن تشمل الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة حضور ختام مهرجان الرياضة للجميع بنادي المنصورة الرياضي، وتفقد المنشآت والأنشطة بنادي «جزيرة الورد».

متابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية

تأتي هذه الجولة، ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والوقوف على المعوقات والصعوبات التي تعوق سير العمل داخل تلك الهيئات، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات، التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.