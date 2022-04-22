مصطفى شعبان يكشف حقيقة تسريب الامتحانات في مسلسل دايما عامر الحلقة 20

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 20، ذهاب عامر عبدالرازق، المشرف الاجتماعي بمدرسة رؤية، ويجسد دوره مصطفى شعبان، بصحبة شحاتة مدرسة مادة اللغة العربية، إلى منزل مستر فايز، مدرس مادة الرياضيات، الذي يقوم بدوره محمد ثروت، والذي سبق وتوقف عن العمل بسبب مزاعم تسريبه لامتحان الرياضيات.

مسلسل دايما عامر الحلقة 20

ودافع مستر فايز، ويقوم بدوره محمد ثروت عن نفسه، في مسلسل دايما عامر الحلقة 20، وأنه لم يقم بتسريب امتحان مادة الرياضيات، ولكن عامر عبدالرازق حمله جزءا من المسؤولية، لعدم إلمامه بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وبُعد المسافات بين الطلاب والمدرسين.

ونصح عامر عبدالرازق، زملاءه بضرورة تعلم التكنولوجيا الحديثة، لمواكبة العصر الجديد، وحتى يكونوا على مستوى الطلاب الذين يتعاملون مع التطور بسلاسة.

وكانت الأحداث السابقة شهدت تسريب امتحان مادة الرياضيات، بعد قيام أحد طلاب المدرسة باختراق جهاز لاب توب مستر فايز والحصول على نسخة من الامتحان.

لبلبة توقف محمد ثروت عن العمل

واضطرت ميس زهرة، مديرة المدرسة وتقوم بدورها الفنانة لبلبة، لإيقاف مستر فايز عن العمل والتحقيق معه واتهامه بتسريب الامتحان، بينما نجح عامر عبدالرازق في التوصل للطالب الذي تسبب في اختراق جهاز اللاب توب الخاص بمستر فايز، والحصول على الامتحان وتسريبه.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، عمر عبدالجليل، نضال الشافعي، أحمد الشامي، محمد ثروت، محمد محمود، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي، سينتيا خليفة، لبلبة، وسماء إبراهيم، وإخراج مجدي الهواري.