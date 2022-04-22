محافظ القليوبية يتفقد موقع السيارات المضبوطة الجديد بقرية «ميت راضي»

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة ميدانية أعمال نقل المضبوطات من السيارات التي يتم حجزها من قبل إدارة المرور أسفل كوبري الطريق الزراعي والمعروف بكوبري «الفحص» بمدينة بنها، إلى الموقع الجديد التي أعدته المحافظة بقرية ميت راضي بمركز بنها وذلك في اطار خطة المحافظة للنهوض بالمنطقة واستغلال أسفل الكوبري في اقامه مشروعات تنموية للإستفادة من الموقع المتميز فضلا عن النهوض بالمستوى الحضاري لتلك المنطقة المطلة علي النيل مباشرة بالاضافة الي فتح شارع جديد ورصفة ليصل ما بين طريق طراد النيل وطريق الكورنيش حيث تابع المحافظ أعمال نقل المضبوطات موجها بالانتهاء منها في اقرب وقت ممكن

نقل موقع المضبوطات

كما تفقد محافظ القليوبية خلال الجولة الموقع التي أعدته المحافظة لإستقبال المضبوطات وحفظها علي قطعة أرض بقرية ميت راضي كما تابع أعمال النقل ووجه بالحفاظ علي السيارات والمعدات أثناء عملية نقلها وتكثيف دوريات الأمن بالمنطقة حفاظا عليها.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير نفق أسفل كوبري الطريق الزراعي بشارع طراد النيل والمعروف بكوبري الفحص وذلك ليتم تعميق الطريق بطول 4 متر لاستيعاب سيارات النقل حيث يمثل الكوبري عائقا مروريا في الوقت الحالي بسبب قصر المسافة بين طبقة الأسفلت وجسم الكوبري وتأتي أعمال التطوير ضمن خطة المحافظة لرصف وتطوير طريق طراد النيل من بنها حتى قرية جمجرة بطول 4 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه.

نزلة جديد لبنها علي الزراعي

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء فتحة نزلة جديدة لمدينة بنها من الطريق الزراعي عند كوبري الفحص بطول 650 متر حيث تم وضع طبقة الأساس بطول النزلة ووجه المحافظ بدفع المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بشوارع مدينة بنها للنهوض بشبكة طرقها الداخليه وربطها بالطرق الرئيسية للعمل علي سيولة الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين.

تطوير كوبري عرابي

وأختتم محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري ووجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك حيث تم إزالة الاسوار الحديدية القديمة بطول الكوبري وأعلي خط مترو كلية الزراعة ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة من علي جانبي الكوبري واكد على ان يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.